Musa da “Banheira do Gugu” e filha participam do Casos de Família

O Casos de Família promete uma semana de debates intensos e convidados conhecidos do público.

Entre os destaques, está a participação de Solange Gomes, ex-modelo, jornalista e eterna musa da "Banheira do Gugu”, que irá ao ar na quinta-feira (11), acompanhada da filha, Stephanie Gomes, de 25 anos.

No episódio, o tema será “Minha mãe vivendo a vida adoidada… e eu fico lascada cuidando da danada!”, discutindo questões como inversão de papéis, convivência familiar e responsabilidade emocional.

Mãe e filha devem compartilhar experiências pessoais e os desafios de  trabalharem juntas.

“A gente se ama muito, mas também discute, como qualquer mãe e filha”, disse Solange  durante a gravação.

A atração comandada por Christina Rocha também abordará, ao longo da semana, diferentes dilemas do dia a dia. O Casos de Família vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h45, no SBT.

