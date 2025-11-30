Reprodução/Internet HBO Max vai lançar série com foco no personagem Seu Madruga

A HBO Max anunciou o desenvolvimento de duas novas produções baseadas no universo criado por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014), o eterno Chespirito. A plataforma prepara uma série inédita inspirada em Seu Madruga, um dos personagens mais populares do seriado Chaves (1973–1979), e uma animação moderna do Chapolin Colorado, que ganhará o nome de The Colorado.

As novidades foram confirmadas por Mariano César, vice-presidente sênior de conteúdo da HBO Max na América Latina. A série de Seu Madruga ainda está em fase inicial de produção. Segundo César, o projeto será uma comédia de câmera única com linguagem contemporânea, voltada ao público jovem adulto.

“Foi um dos personagens mais engraçados e únicos da série original Chaves”, afirmou o executivo em entrevista à Variety. A HBO Max iniciou conversas com possíveis roteiristas e quer manter a essência irreverente do personagem, com adaptações para uma audiência atual.

The Colorado

Seu Madruga, vivido por Ramón Valdés (1923–1988), ficou conhecido pelo temperamento ranzinza, carisma espontâneo e frases marcantes que atravessaram gerações. A nova série busca resgatar esse humor clássico com uma abordagem moderna e autoral, sem descaracterizar a identidade do personagem que se tornou ícone da cultura pop latino-americana.

Paralelamente ao projeto de Seu Madruga, a plataforma também confirmou a produção de The Colorado, uma animação baseada no herói atrapalhado Chapolin Colorado. Com estreia prevista para o início de 2026, a série animada trará um visual renovado e ritmo dinâmico, mantendo o espírito cômico que consagrou o personagem na televisão.