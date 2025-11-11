Reprodução/Instagram Mulher diverte seguidores ao explicar, de forma bem-humorada, forma de comer paçoca

A dentista Jaqueline Silva virou assunto nas redes sociais após um vídeo em que explica, de forma bem-humorada, a origem do nome “paçoca”. Na gravação, ela comenta que o termo vem do verbo “socar” e brinca com o modo de comer o doce tradicional.





No vídeo, Jaqueline aparece rindo e dizendo: “O nome é paçoca, né? É para socar. Então a gente tem que, ó, socar a paçoca.” Em seguida, continua entre risadas: “A gente soca a paçoca, e aí quando abre... Ela não quebra. Aí você come”.

A explicação conquistou os internautas. O trecho logo se espalhou pelas redes e gerou milhares de comentários.

Repercussão nas redes

O vídeo rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de reações divertidas. O ator Daniel Blanco comentou: “Eu tenho tantas questões sobre isso que num sei nem onde começar.”

Outros internautas também entraram na brincadeira. Uma seguidora contou: “Eu dei um murro e o pacote da paçoca estourou, continuou esfarelada e ainda tive que pegar os farelos da mesa.” Outra brincou: “Deve ter descoberto isso num dia de raiva.”





Entre as respostas mais bem-humoradas, um usuário escreveu: “Você acabou com a graça de comer paçoca. Porque o desafio é abrir sem deixar ela desmanchar, do nosso jeito tradicional.” Já outro comentou: “Eu vendo esse vídeo 2 da manhã com vontade de comprar uma paçoca só pra testar.”