Youtube/Reprodução/@PeterAnthonyHolder-StuphFile Atriz June Lockhart, de "Perdidos no Espaço", morre aos 100 anos

A atriz americana June Lockhart, conhecida por papéis maternos em clássicos da televisão como Lassie e Perdidos no Espaço, morreu nesta quinta-feira (23), aos 100 anos, por causas naturais, nos Estados Unidos, informou a revista Variety.

June se tornou um ícone da cultura pop ao interpretar a mãe adotiva na série Lassie, entre 1958 e 1964, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy, principal prêmio da televisão americana.

Antes mesmo da fama televisiva, a atriz já havia conquistado o público e a crítica nos palcos. Em 1948, foi premiada com o Tony de melhor atriz iniciante pela peça For Love or Money, consolidando seu talento no teatro.

Na década seguinte, brilhou em Perdidos no Espaço (1965-1968), interpretando uma cientista e mãe de três filhos perdida pela galáxia ao lado de sua família e de um robô.

Ao longo de mais de oito décadas de carreira, Lockhart participou de diversos projetos de televisão e cinema, incluindo Barrados no Baile e a novela General Hospital.

Seu último trabalho foi em 2021, quando fez uma participação de dublagem na nova versão de Perdidos no Espaço.