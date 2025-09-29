Reprodução/Youtube Donald Trump discursa na ONU

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (29) que pretende impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Segundo ele, a medida tem como objetivo proteger o cinema americano da concorrência internacional e recuperar espaço perdido para outros países.

Na sua própria rede social, Truth Social, Trump compartilhou aos apoiadores.

“ Nosso negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos da América por outros países, assim como roubar ‘doce de criança’. A Califórnia, com seu governador fraco e incompetente, foi particularmente afetada ”, escreveu.

Trump afirmou que o plano busca resgatar a força de Hollywood, que, segundo ele, perdeu espaço devido a incentivos fiscais e custos mais baixos oferecidos no exterior.

“ Portanto, para resolver esse problema antigo e sem fim, irei impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Obrigado pela atenção a este assunto ”, declarou.

A proposta, no entanto, gerou dúvidas entre analistas e produtores do setor. Especialistas ouvidos pela Reuters destacaram que o cinema moderno é marcado por coproduções internacionais, em que filmagens, equipes e pós-produção estão espalhadas por diferentes países. Isso dificultaria a definição de quais obras poderiam ser de fato taxadas.

Ainda não está claro, também, sob qual base legal os filmes seriam enquadrados como produtos passíveis de tarifação. O modelo tradicional de tarifas envolve mercadorias importadas, enquanto produções audiovisuais circulam em formatos digitais e contam com parcerias globais.

Trump já havia anunciado, na semana passada, novas tarifas sobre móveis importados, com alíquotas de até 50% sobre armários e 30% sobre estofados.