O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (29) que pretende impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Segundo ele, a medida tem como objetivo proteger o cinema americano da concorrência internacional e recuperar espaço perdido para outros países.

Na sua própria rede social, Truth Social, Trump compartilhou aos apoiadores.

Nosso negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos da América por outros países, assim como roubar ‘doce de criança’. A Califórnia, com seu governador fraco e incompetente, foi particularmente afetada ”, escreveu.

Trump afirmou que o plano busca resgatar a força de Hollywood, que, segundo ele, perdeu espaço devido a incentivos fiscais e custos mais baixos oferecidos no exterior.

Portanto, para resolver esse problema antigo e sem fim, irei impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Obrigado pela atenção a este assunto ”, declarou.

A proposta, no entanto, gerou dúvidas entre analistas e produtores do setor. Especialistas ouvidos pela Reuters destacaram que o cinema moderno é marcado por coproduções internacionais, em que filmagens, equipes e pós-produção estão espalhadas por diferentes países. Isso dificultaria a definição de quais obras poderiam ser de fato taxadas.

Ainda não está claro, também, sob qual base legal os filmes seriam enquadrados como produtos passíveis de tarifação. O modelo tradicional de tarifas envolve mercadorias importadas, enquanto produções audiovisuais circulam em formatos digitais e contam com parcerias globais.

Trump já havia anunciado, na semana passada, novas tarifas sobre móveis importados, com alíquotas de até 50% sobre armários e 30% sobre estofados. 

