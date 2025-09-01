Reprodução/Internet William Bonner deixa o Jornal Nacional após 29 anos e vai para o Globo Repórter

O Jornal Nacional completa 56 anos nesta segunda-feira (1º) e a edição de aniversário foi marcada pelo anúncio da despedida de William Bonner, o âncora mais longevo do telejornal. Após 29 anos na bancada e 26 acumulando a função de editor-chefe, o jornalista permanecerá no comando até 3 de novembro, quando será substituído por César Tralli, que dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos.

Mudanças

A transição também envolve a chefia da redação. Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de Bonner há seis anos, assumirá o cargo de editora-chefe. A partir de 2025, Bonner se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter, realizando um desejo antigo de integrar a equipe do programa semanal da Globo.

O movimento gera outras mudanças no jornalismo da emissora. Roberto Kovalick foi convidado para comandar o Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer passará a apresentar o Hora Um, responsável por abrir a programação com as primeiras notícias do dia. A Globo informou que a substituição vem sendo planejada em conjunto com Bonner há cerca de cinco anos.

O jornalista destacou que o desejo de sair do noticiário diário foi motivado pela busca de mais tempo para a família e pela necessidade de reduzir a carga de trabalho. “Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN”, explicou.