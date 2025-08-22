Reprodução/Internet João Camargo deixa presidência do conselho da CNN Brasil

A CNN Brasil anunciou que João Camargo deixará a presidência do conselho executivo da emissora na próxima segunda-feira (25). A decisão partiu do próprio executivo, que comunicou sua saída por meio de um memorando interno enviado aos funcionários, justificando a medida com o desejo de se dedicar integralmente a outros projetos empresariais.

Carreira de João Camargo



O processo de transição já está em andamento e será conduzido por Nicola Calicchio, ex-CEO da McKinsey na América Latina, em conjunto com o fundador da CNN Brasil, Rubens Menin. A emissora informou que todas as demais lideranças e equipes da empresa seguem inalteradas com a saída de Camargo.

João Camargo ocupava o cargo desde 2021 e liderou a empresa durante um período de consolidação e expansão. A CNN Brasil, segundo o comunicado, alcança hoje mais de 80 milhões de pessoas por mês, distribuída entre TV por assinatura, portal de notícias, redes sociais e plataformas de streaming. Em 2024, o canal registrou superávit financeiro pela primeira vez desde a fundação, em 2020.

Entre os destaques recentes da operação estão o CNN Money, voltado à cobertura de negócios e economia, e o CNN Talks, fórum de debates sobre temas nacionais, que já reuniu mais de 2.500 convidados e 100 painelistas desde seu lançamento. Além disso, o portal da CNN se consolidou como o terceiro mais acessado do país.

Rubens Menin se pronunciou



“Tenho muita confiança no futuro desse projeto, que seguirá com a próxima liderança do Conselho Executivo. Agradeço ao João Camargo por toda a contribuição na evolução da CNN”, afirmou Rubens Menin. O vice-presidente Virgílio Abranches, que está na emissora desde o lançamento, permanece na liderança da programação e do jornalismo.