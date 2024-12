Foto: Pedro H. A. Lopes Banda realiza turnê JOTA25 nos 25 anos do Hopi Hari

Na tarde deste sábado, 30, o Hopi Hari , em Vinhedo , foi palco de um show especial da banda Jota Quest , marcando os 25 anos tanto do grupo quanto do parque temático. As “fronteiras do país mais divertido do mundo” foram abertas às 11h, permitindo que os visitantes aproveitassem as atrações antes do início da apresentação.

Fãs dedicados garantem lugar próximo ao palco

Foto: Pedro H. A. Lopes Cristiana, Tábata e Eimar chegaram às 13 horas e já foram para a frente do palco

O evento atraiu um público diversificado, incluindo fãs dedicados que chegaram cedo para garantir os melhores lugares próximos ao palco. Cristiana, Tábata e Eimar exemplificaram essa paixão. “Eu vim para curtir o parque, mas acabei não vendo quase nada, preferi vir pra grade para ser a primeira”, contou Eimar. Já Tábata destacou o significado especial do dia: “Hoje é um dia especial, show do Jota, uma banda sensacional, que traz sempre uma mensagem de paz e amor, é um prazer imenso estar aqui”.

Foto: Pedro H. A. Lopes Público marcou presença em show do Jota Quest no Hopi Hari

À medida que o horário do show se aproximava, o público ocupou o gramado e as áreas mais próximas ao palco. Quando o Jota Quest subiu ao palco, a energia tomou conta do espaço. O setlist incluiu clássicos como Além do Horizonte, Na Moral, Encontrar Alguém, Amor Maior, De Volta ao Planeta, Fácil e Só Hoje. O público cantou e dançou em sintonia com a banda, criando uma atmosfera de celebração.

Foto: Pedro H. A. Lopes Show piromusical encerrou a noite do dia 30 de novembro no Hopi Hari

Ao final da apresentação, o parque promoveu um show piromusical. Fogos de artifício posicionados no lago iluminaram o céu, encerrando a noite de forma inesquecível.

Estrutura e inovação na turnê

Com quase três décadas de trajetória, a banda mineira Jota Quest está em turnê pelo Brasil desde o fim da pandemia de Covid-19, apresentando o espetáculo JOTA25, criado especialmente para comemorar 25 anos de sucesso.

A série de shows, que já conta com mais de 150 apresentações, é a maior da carreira da banda. Recentemente, foi renomeada como JOTA25 ARENAS, devido ao aumento de público e estrutura. A produção, que inclui efeitos visuais de última geração, revisita clássicos e apresenta músicas do álbum De Volta Ao Novo.

A formação original do grupo, que começou em bares e festas universitárias de Belo Horizonte, permanece intacta. Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) seguem unidos, preservando a essência que os consagrou.





Conceito e emoção

A turnê é dividida em três atos – sólido, líquido e gasoso – numa metáfora aos estados físicos da matéria. Para Rogério Flausino: “Mais que celebrar nossos 25 anos de carreira, a JOTA25 quer celebrar a vida. Tantas coisas aconteceram nesta longa caminhada, e continuamos aqui, juntos, fortes e unidos. Há muito o que comemorar!”.

O vocalista destacou o impacto emocional da turnê: “Estamos mais inspirados do que nunca. Criamos um show que reflete nosso crescimento como artistas e, ao mesmo tempo, se conecta profundamente com as pessoas”.