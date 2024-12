Foto: Pedro H. A. Lopes Joelma realiza show nos 25 anos do Hopi Hari

O parque temático Hopi Hari , localizado em Vinhedo (SP) abriu as portas de sua fronteira neste domingo, 1º de dezembro, para celebrar 25 anos de atividades com um show especial de Joelma , ícone do brega-pop . A cantora levou o público ao delírio com clássicos da época do Calypso, como Desfaz as Malas, Voando pro Pará e Balanço do Norte. O evento também incluiu uma corrida de 5 km pela manhã e as diversas atrações do parque, que recebeu visitantes a partir das 11h.

Foto: Pedro H. A. Lopes Joelma conta detalhes sobre sua recuperação das sequelas da Covid-19





Usando máscara facial, Joelma concedeu entrevista exclusiva ao portal iG, onde compartilhou detalhes sobre sua recuperação das sequelas da Covid-19, doença que a afeta há quatro anos. “Graças a Deus, após 4 anos, o tratamento está dando certo. Estar aqui no parque, hoje, é de muita alegria”, declarou.

Foto: Pedro H. A. Lopes Cantora agitou o público que cantou e dançou ao som dos hits

A cantora também destacou o carinho especial que recebe das crianças, citando a popularidade do tacacá, prato típico que inspira suas apresentações. “Sei que teremos muitas crianças, o tacacá caiu na graça da garotada e acredito que terei de fazer mais shows matinais”, brincou.

Recuperação e planos para o futuro

Sobre o futuro, Joelma disse estar em um momento de gratidão. “Eu creio muito no poder da oração, acredito que estou de pé devido a elas. Deus me deu uma nova oportunidade, e eu só tenho a agradecer, às pessoas, aos meus fãs e a Deus”, afirmou.

Carinho e devoção à artista

Foto: Pedro H. A. Lopes Felipe, Adriano, Jeferson, Nadja, Paula e Henrique

Os fãs da artista, muitos vindos de outras cidades, não pouparam esforços para acompanhá-la no Hopi Hari. Nadja e Paula, amigas e admiradoras de longa data, exibiram tatuagens em homenagem à cantora. “Não é a primeira vez que eu venho ao parque, pra nós, que somos fãs, é a realização de um sonho, podermos estar aqui e vê-la no topo”, disse Paula, moradora do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Foto: Pedro H. A. Lopes Nadja e Paula mostram tatuagens em homenagem à Joelma

O show teve início às 18h30, reunindo centenas de pessoas na área reservada para a apresentação. Além de Joelma, Yasmin Mendes, filha da cantora, subiu ao palco e cantou algumas músicas. Além disso, um concurso de dança infantil animou a tarde, premiando vencedores das categorias masculina e feminina com R$ 500 cada.

Foto: Pedro H. A. Lopes Espetáculo pirotécnico no lago do parque encerrou atividades neste domingo

A noite foi encerrada com o tradicional espetáculo pirotécnico no lago do parque, que encantou os presentes e fechou com chave de ouro a celebração, no primeiro domingo de dezembro do "País mais divertido do mundo".





Serviço – Hopi Hari

Local: Rodovia dos Bandeirantes, km 72 – Vinhedo, SP

Funcionamento: Sexta a domingo e feriados, das 11h às 19:30h

Ingressos: Compra disponível online no site oficial ou nas bilheterias do parque.

Atrações:

Diversão para todas as idades com montanhas-russas, brinquedos aquáticos, simuladores, áreas temáticas e apresentações ao vivo.

Restaurantes e quiosques com opções variadas de alimentação, incluindo pratos típicos de diferentes regiões.

Informações e ingressos:

www.hopihari.com.br |

Telefone: (11) 4210-4000

Dicas:

Chegue cedo para aproveitar ao máximo.

Use roupas confortáveis e adequadas ao clima.

Verifique a programação de shows e eventos especiais.