Christopher Osten/Unsplash Representação da Kombi clássica da turma Mistérios S/A.

A Netflix começará em setembro de 2025 as gravações da primeira série live-action de Scooby-Doo, que vai contar a origem da turma e o primeiro encontro com o icônico dogue alemão. A novidade foi anunciada pelo CEO da Warner Bros. Television Group, Channing Dungey, em entrevista à Variety.

A trama, ambientada no último verão de acampamento dos personagens, coloca Salsicha e Daphne no centro de um mistério envolvendo um filhote perdido que teria testemunhado um assassinato sobrenatural. Velma e Fred se juntam à dupla para resolver o caso, que ameaça revelar segredos de todos.

A série foi anunciada oficialmente em março e terá roteiro de Josh Appelbaum (Citadel) e Scott Rosenberg (Jumanji: Bem-Vindo à Selva), que também serão produtores executivos. Greg Berlanti, conhecido por produções como Arrow e The Flash, integra a equipe pela Berlanti Productions. A Midnight Radio também participa do desenvolvimento.

Em comunicado, Peter Friedlander, vice-presidente de séries com roteiro da Netflix, afirmou que o projeto busca “ manter os temas universais de amizade e aventura que marcaram a trajetória do desenho ”, mas com uma abordagem renovada para novas gerações. "Mistério S/A está de volta aos negócios! ", disse ele.

A previsão de lançamento é apenas para 2026, após as etapas de gravação e pós-produção. O elenco, inédito, será anunciado em breve.





A franquia Scooby-Doo

Esta não será a primeira adaptação live-action da marca. O filme “Scooby-Doo” (2002) arrecadou mais de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,35 bilhão) e ganhou uma sequência em 2004, “ Scooby-Doo 2: Monstros à Solta ”, que fez mais de US$ 180 milhões (cerca de R$ 972 milhões) nas bilheterias mundiais.

Houve ainda produções para TV em 2009 e 2010, além de dezenas de séries e filmes animados desde a estreia do desenho original no fim dos anos 1960.

Nos últimos anos, a Netflix tem investido em versões live-action de animações, como “ One Piece ” e “ Avatar: A Lenda de Aang ”, ambas renovadas para novas temporadas.