Foto: Divulgação / Netflix Jenna Ortega não está (nem um pouco) feliz com 'Wandinha'

O ator mirim brasileiro Gael Santos, de 3 anos, participa da segunda temporada de Wandinha como a versão infantil de Feioso, irmão da protagonista. A Netflix confirmou a informação nesta segunda-feira (12) em publicação no Instagram. A presença do personagem ocorre em cenas de flashback do passado da família Addams.

O anúncio oficial foi feito pelo próprio perfil da plataforma de streaming, que divulgou fotos de Gael caracterizado. As imagens mostram o figurino inspirado no “ Baby Pugsley ”.





Filho de brasileiros, Gael nasceu no Condado de Louth, na Irlanda. Segundo informações publicadas anteriormente pelos pais, esta foi a primeira vez que ele atuou em uma produção para streaming. Durante as gravações, tinha apenas dois anos e meio.

“ Gael tinha apenas 2 anos e meio nas gravações, mas amou cada segundo — especialmente o outfit incrível do Baby Pugsley. Todos no set ficaram encantados com sua beleza e com a doçura de sua participação ”, dizia a legenda, reproduzida pela Revista Crescer .

Os pais também revelaram que o menino conheceu o diretor Tim Burton, responsável pela série. “ Extremamente simpático e acolhedor ”, descrevem.

Em outra mensagem, destacaram o orgulho pela experiência. “ Hoje, com 3 anos, Gael já carrega no currículo uma experiência inesquecível e um sorriso que conquista corações no mundo todo .”

A segunda temporada de Wandinha estreou no dia 6 de agosto na Netflix, trazendo novos personagens e reviravoltas. Entre as novidades estão Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton e Haley Joel Osment.

Os três episódios finais da nova temporada chegam ao catálogo em 3 de setembro de 2025.