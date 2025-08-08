Instagram/Reprodução Programa Sem Censura exibe homenagem a Arlindo Cruz

O programa Sem Censura, da TV Brasil, foi ao ar nesta sexta-feira (8), com uma edição especial em tributo ao cantor e compositor Arlindo Cruz, na véspera do Dia dos Pais.

A exibição do conteúdo, previamente gravado, foi mantida mesmo após a notícia da morte do artista. A informação foi confirmada por sua mulher, Babi Cruz. O artista estava afastado dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa.

Antes do início da entrevista, a apresentadora Cissa Guimarães fez um pronunciamento emocionante confirmando a morte do sambista e explicando que, por ser uma edição repleta de alegria e afeto, do jeito que Arlindo gostaria, o programa seguiria normalmente como forma de homenagem.

Com convidados especiais, a atração celebrou a trajetória de Arlindo e seu legado na música brasileira. Estiveram presentes a esposa e produtora Babi Cruz, o filho Arlindinho, que também interpretou grandes sucessos do pai e o escritor Marcos Salles, que acaba de lançar a biografia O Sambista Perfeito. A jornalista Fabiane Pereira participou como debatedora.

O bate-papo reviveu histórias, relembrou momentos marcantes da carreira de Arlindo Cruz e apresentou canções que emocionaram gerações, como Meu Lugar, Bom Aprendiz, A Sós, Ainda é Tempo pra Ser Feliz e O Show Tem que Continuar.



Entre as curiosidades reveladas durante a conversa, Babi contou que "Arlindo compôs uma música em francês para o Paris Saint-Germain".

Arlindinho também contribuiu com lembranças pessoais e falou sobre a facilidade que o pai tinha com matemática. Segundo ele, Arlindo era exigente quando se tratava de educação, cobrava boas notas e não hesitava em discutir com a escola quando acreditava que a avaliação dos professores havia sido injusta.



