Divulgação Flávia Monteiro e Fábio Villa Verde

O programa Se LiG recebeu nesta semana a atriz Flávia Monteiro em mais um episódio da série “A Era de Ouro das Novelas”.

Apresentado pelo diretor e ator Alexandre Contini, o episódio promove o reencontro emocionante entre Flávia e o ator Fábio Villa Verde, com quem contracenou na primeira versão da novela Vale Tudo, interpretando o casal adolescente Tiago Roitman e Fernanda.

“Éramos conhecidos como a turma do Guaraná” , relembrou Flávia, ao recordar os bastidores das gravações na TV Globo.

Fábio também compartilhou memórias da época e comentou sobre a gravação da primeira cena de amor entre os personagens.

“Foi tudo feito com muita delicadeza pela direção da novela” , contou o ator.

Durante a entrevista, Flávia falou ainda sobre outros trabalhos marcantes de sua carreira, revelando curiosidades dos bastidores de novelas como Pantanal, Éramos Seis, Vidas Opostas e Chiquititas.

Fábio também falou sobre a parceria em cena com Flávia e adiantou novidades sobre seu atual projeto na Record TV: A Vida de Jó, em que interpretará o personagem Levi.

A entrevista vai ao ar às segundas-feiras às 13:00 no Portal iG. No entanto, em razão da transmissão ao vivo dos depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 7 pessoas ao Supremo Tribunal Federal, o programa será exibido em nova data.

O conteúdo também estará disponível no canal do YouTube Se LiG Oficial, onde é possível assistir a outras entrevistas da série, com nomes como Regina Duarte, Suzy Rêgo e Reginaldo Faria, entre outros.