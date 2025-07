Reprodução Oprah Winfrey é hospitalizada após caso severo; amiga atualiza quadro

Oprah Winfrey rebateu alegações de que uma estrada particular em sua propriedade em Maui teria sido bloqueada durante evacuação causada por alerta de tsunami. A informação foi negada por um porta-voz, que garantiu que a via estava liberada para moradores.

Em comunicado exclusivo à Fox News Digital , representantes da apresentadora afirmaram que as notícias que circulam nas redes sociais são infundadas. “ Assim que ouvimos os alertas de tsunami, contatamos as autoridades locais e a FEMA para garantir que a estrada fosse liberada. Quaisquer relatos em contrário são falsos ”, disse o porta-voz.

Segundo autoridades, a polícia local auxiliou moradores a esvaziar a área, permitindo a passagem de 50 carros por vez para manter a segurança. O acesso permanecerá aberto enquanto houver necessidade.

O alerta de tsunami foi emitido após um terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia, que provocou ondas em partes do Havaí. Equipes de emergência orientaram moradores a buscar áreas elevadas para se protegerem.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrava um homem pedindo “ Vamos, Oprah, salve-nos ” do lado de fora de um portão, o que alimentou rumores de que a estrada estaria bloqueada.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, informou que conversou com o governador do Havaí, Josh Green, e confirmou o fim da ordem de evacuação para áreas costeiras. “ Por favor, tenham cuidado ao retornar e estejam atentos aos danos ”, alertou.

Ela reforçou que equipes seguem monitorando riscos em Havaí, Alasca e Califórnia. A liberação da estrada de Maui ocorreu no mesmo período em que as autoridades levantaram restrições para moradores.

Outras controvérsias

A propriedade de Oprah em Maui já esteve no centro de outras controvérsias. Em junho de 2024, dois homens foram presos em uma estrada pública que corta a área, suspeitos de caça ilegal.

Na época, a produtora Harpo afirmou que as prisões não ocorreram dentro do terreno e que cooperava com autoridades para coibir crimes ambientais na região.

Oprah possui cerca de 400 hectares na ilha, e a estrada usada na evacuação passa por parte dessa área.

O representante da apresentadora reiterou que o objetivo sempre foi garantir a segurança da comunidade. “ A estrada permanecerá aberta pelo tempo que for necessário” , declarou.