Reprodução YouTube - 23.1.2025 Oprah Winfrey em podcast

Considerada como uma das apresentadoras mais famosas da indústria televisiva, Oprah Winfrey, de 70 anos, sofreu com a cultura da magreza e os padrões impostos por ela. A atriz, empresária, apresentadora e escritora sofreu com estigmas e preconceitos por conta do próprio peso e admitiu ter usado medicamento para emagrecer.





Durante o "The Oprah Podcast", ela detalhou o caso em conversa com a médica Ania Jastreboff. "Uma das coisas que percebi na primeira vez que tomei um GLP-1 foi que todos esses anos eu achava que pessoas magras tinham mais força de vontade", começou.







"Elas comiam alimentos melhores. Elas conseguiam manter a dieta por mais tempo. Elas nunca comiam batata frita", argumentou Oprah. A comunicadora, no entanto, ao fazer uso do remédio supracitado, percebeu a verdade sobre "pessoas magras" e que elas não pensavam tanto em comida.





"E então percebi na primeira vez que tomei o GLP-1 que eles nem estavam pensando nisso". "Eles comem quando estão com fome e param quando estão satisfeitos", acrescentou ela, em referência ao princípio ativo da medicação, semelhante ao Ozempic, o qual é a semaglutida. O composto induz a saciedade e auxilia a perda de peso.





Humilhações

Winfrey ainda relembrou a trajetória dela na mídia americana. Segundo a escritora, tabloides costumavam replicar piadas de humoristas sobre o peso dela. "Toda semana [eu era] explorada pelos tabloides, sempre que algum comediante queria tirar sarro ou fazer piada sobre isso, eles faziam uma piada sobre isso. E eu aceitei porque pensei que merecia", destacou.





Não foi só remédio...

Após ter perdido mais de 17kg, a escritora e apresentadora ressaltou que o GLP-1 não foi o único responsável para o emagrecimento. Oprah relatou que incluiu exercícios físicos na rotina para conseguir gastar calorias e melhorar a qualidade de vida.





"O fato de haver uma prescrição médica aprovada para controlar o peso e permanecer mais saudável, durante a minha vida, parece um alívio, uma redenção, um presente, e não algo para se esconder e ser ridicularizado novamente", disse em entrevista à "People".





Embora tenha admitido o uso da medicação, Oprah nunca revelou qual o nome do remédio que faz uso. A apresentadora apenas enfatiza que só conseguiu perder peso de forma efetiva com o uso do composto aliado com uma alimentação balanceada e uma rotina de exercícios físicos.

Assista: