Reprodução “Chacrinha News”: de gorro, jornalista da Globo tenta esquentar audiência

Se a TV brasileira já foi palco de grandes espetáculos, hoje ela se vira como pode pra segurar quem ainda não largou o controle remoto. E olha... vale tudo, viu? Até âncora de jornal tentando chamar atenção ao estilo influencer de look invernal.

Pois não é que a jornalista Narayanna Borges, da GloboNews, resolveu aparecer de gorro no ar pra falar da frente fria? Sim, senhor. Não, você não leu errado. No meio do Jornal GNews, ela sacou uma touca vermelha da bolsa — ou seria do figurino de última hora — e foi pra bancada assim mesmo. Oi?

“Marcelo, você pediu e eu vim preparada. Bora falar desse frio danado”, disparou a moça, enquanto ajeitava o gorro na cabeça, como quem se arruma pra tomar um chocolate quente na serra.

Do outro lado da telinha, o colega Marcelo Pereira não perdeu a piada: “Você tá muito GloboNews! Segura essa touca aí, porque vai esfriar mesmo. Esquece aquele calor de ontem... agora é só ladeira abaixo”, cravou, misturando previsão do tempo com previsão de ibope.

E claro que não podia parar por aí. No finalzinho do papo, Marcelo ainda deu aquela alfinetada marota: “Amanhã, São Paulo congela. Se quiser colocar esse gorro num malote e me enviar, eu aceito, viu?”. E ela, rindo, entrou no jogo: “Pena que não dá pra passar pela tela, senão eu mandava já.”

Tá certo que Chacrinha já dizia: “Quem não se comunica, se trumbica”. E, pelo visto, a Globo entendeu o recado direitinho. Se vai funcionar e o frio Ibope vai esquentar? Aí já são outros quinhentos...