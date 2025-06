Divulgação Simone Zucato retorna à TV em “Dona de Mim” e celebra nova fase no audiovisual





Seis anos após sua participação em O Sétimo Guardião , Simone Zucato está de volta às novelas em uma participação especial em Dona de Mim, trama das 19h da TV Globo escrita por Rosane Svartman.

A atriz, que nos últimos anos esteve focada no teatro, atuando e produzindo espetáculos como A Toca do Coelho e Sylvia , comemora o retorno às telas na pele de Silvana, esposa do Sargento Castanho ( Dherio Chagas), parceiro de patrulha do personagem Marlon ( Humberto Morais).

“ Foi uma grande alegria porque as novelas sempre tiveram um papel muito importante na minha vida. Elas foram fundamentais para a minha escolha em ser atriz desde minha infância ”, conta Simone, que recebeu o convite do produtor de elenco Giovani Barros. “ Fiquei muito feliz por muitos motivos, mas principalmente por se tratar de uma novela da Rosane, que é uma das minhas autoras favoritas ”.

Divulgação Simone Zucato

De volta ao set de uma novela após um hiato, Simone fala sobre a emoção de reencontrar a rotina das gravações - que revela ter sentido falta. “ Eu estava muito feliz, tranquila, segura, mas cheia de borboletas no estômago porque a televisão tem um tempo diferente do teatro e do cinema; nela as coisas são muito dinâmicas e você precisa estar preparada para aquele dinamismo - que faz parte dessa engrenagem mágica que conta histórias para milhões de pessoas ”.

A participação especial também chega em um momento de reflexão sobre os altos e baixos da carreira artística. “A Silvana chega num momento em que eu, Simone, começava a me questionar. Esse convite chegou para me lembrar que essa é uma profissão de muita persistência, de muita resiliência e que não podemos perder a fé se temos sonhos e se eles são aquilo que nos mantêm vivos.”

Ela espera que esse retorno abra portas para mais oportunidades no audiovisual. “Não sei se posso usar a palavra ‘acredito’, mas posso dizer que sim, que ‘espero’ e que ‘quero muito’ que ela abra.” Estudando produção audiovisual, Simone também pretende começar a se autoproduzir fora do teatro. “Para seguir me exercitando como atriz, e para que mais pessoas conheçam meu trabalho.”

Além da novela, a atriz integra o elenco do longa Juntos Para Sempre , baseado no livro de Walcyr Carrasco, com estreia prevista para o segundo semestre de 2025. No teatro, ela segue com projetos em desenvolvimento e busca por novos recursos para tirá-los do papel.