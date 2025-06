Reprodução/Globo/Instagram Tia de Rafael Miguel desabafa sobre condenação de Cupertino

Após três anos de angústia e incerteza, a família de Rafael Miguel, ator conhecido por seu trabalho em "Chiquititas", finalmente vê a Justiça ser feita. Nesta sexta-feira (30), Paulo Cupertino Matias foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do jovem e de seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, ocorrido em 2019.

Maria Gorete Silva Carvalho, tia de Rafael, expressou alívio ao ouvir a sentença. Em entrevista ao "Fantástico", ela admitiu o medo que sentia durante os anos em que Cupertino esteve foragido.

"Fiquei com medo dele sair por aquela porta. A gente tinha medo dele aparecer no nosso bairro” , revelou.





A dor da perda e as lembranças

Maria Gorete descreveu Rafael como uma pessoa carinhosa e brincalhona, que tinha uma relação próxima com a família.

“Rafa era um filho pra mim. Ele e meu cunhado eram brincalhões demais. Miriam também era uma ótima irmã” , lembrou, emocionada.

Ela ainda revelou uma curiosidade sobre o ator: “Ele não gostava de brócolis”, referindo-se ao comercial em que Rafael insistia na compra do vegetal.

A família costumava se reunir aos domingos e em datas especiais, tradição que deixou saudades.

“Você lembra de tudo, né? Aniversário, fim de ano… Era tão bom” , disse Maria Gorete, que hoje cuida das duas irmãs de Rafael, uma de 32 e outra de 20 anos.

O julgamento e a condenação

O julgamento de Cupertino ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e durou dois dias. O crime chocou o país. Cupertino não aceitava o namoro de Rafael com sua filha, Isabela Tibcherani, então com 18 anos. Na ocasião, os pais do ator foram até a casa do acusado para conversar, mas foram recebidos com 13 tiros.

Após o triplo homicídio, Cupertino fugiu para Mato Grosso do Sul e depois para o Paraguai, sendo preso apenas em maio de 2022, em um hotel próximo ao local do crime.

A sentença e o alívio da família

Com a condenação, Maria Gorete afirmou sentir que a Justiça foi feita. “Foi. Tô satisfeita. É a resposta que eu queria” , declarou.

A pena de 98 anos, embora simbólica (já que a legislação brasileira limita o cumprimento máximo a 30 anos), reflete a gravidade do crime e a expectativa de que Cupertino não tenha direito a benefícios como progressão de regime.