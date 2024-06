Reprodução/Instagram Irmã de Rafael Miguel, assassinado pelo sogro, comenta saudades dele e dos pais

Camilla Miguel fez um depoimento emocionante sobre a saudade que sente do irmão, Rafael Miguel, e dos pais, João Alcisio e Mirian Selma. Neste domingo (9), completaram-se cinco anos que a família foi assassinada a tiros na Zona Sul de São Paulo.

"O dia era como hoje. Um domingo de céu limpo. No sol, calor. Na sombra, frio. Um dia típico de outono, com cores quentes. E eu passei a ter medo de dias assim", escreveu Camilla em publicação no Instagram.

"Cinco anos se passaram e tem tanto ainda pra viver sem vocês aqui. Tem tanto que vocês poderiam estar vivendo, tinham que viver. A dor suaviza, os dias seguem normais, mas jamais iguais. Jamais passa. A dor ainda é física. Meu coração ainda fisga todo santo dia com algum pensamento ou lembrança".

Ela concluiu: "Amo vocês. Tanta gente ama vocês. E é eterno".

O crime aconteceu em junho de 2019. O principal suspeito é Paulo Cupertino, pai da então namorada de Rafael, Isabela Tibcherani. Segundo o Ministério Público (MP), o homem não aceitava o namoro dos dois.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp