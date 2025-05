reprodução/tv senado Padre Patrick

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, o padre e influenciador digital Patrick Fernandes foi convidado a prestar depoimento nesta quarta-feira (21) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado. A comissão, que investiga o impacto das casas de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, decidiu ouvir o religioso após ele manifestar interesse em contribuir com o debate .

Natural de Santa Teresa (ES), o padre Patrick, de 37 anos, ganhou notoriedade durante a pandemia por seu estilo descontraído e interações humorísticas com o público.





Recusa a propostas e preocupação com famílias

Em suas declarações prévias, o padre revelou que recebeu ofertas para promover empresas de apostas, mas as recusou por considerar o assunto sensível. Além disso, ele destacou que, em sua paróquia, tem atendido famílias afetadas pelo vício em jogos de azar.

CPI das Bets e próximos passos

A CPI tem como objetivo apurar ligações entre casas de apostas e o crime organizado, além de avaliar os efeitos sociais do jogo. Os trabalhos devem se encerrar em 14 de junho, a menos que haja prorrogação.

Até o momento, além do padre Patrick, outros influenciadores, como Virginia Fonseca e Rico Melquíades, já depuseram. Enquanto alguns foram criticados por promover apostas durante as sessões, o religioso chamou atenção por abordar o tema sob um viés crítico e pastoral.