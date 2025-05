Reprodução/Instagram Padre Patrick Fernandes

Se algumas celebridades estão sendo convocadas para CPI das Bets, há quem tenha se oferecido por livre e espontânea vontade para ser ouvido pela comissão parlamentar de inquérito que investiga as casas de apostas online no Brasil. É o caso de Patrick Fernandes.



O padre da igreja católica gravou um vídeo no TikTok no qual afirmava ter recebido propostas das empresas desse ramo para divulgar jogos de azar. Ele, contudo, nega ter aceitado prestar esse serviço e argumentou que "pessoas que a todo momento recebem essas propostas e têm a dignidade de não aceitar", assim como ele, deveriam ser ouvidas.





"Todo momento, vem pessoas aqui falidas, viciadas, tomadas por conta desses joguinhos. Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias. Esse negócio de jogar com responsabilidade? Pelo amor de Deus, não existe isso, não", acrescentou.

Assista:





O iG Gente entrou em contato com a senadora Soraya Thronicke(Podemos - MS) para averiguar se a solicitação do pároco foi aceita e se ele realmente irá depor. A relatora da comissão parlamentar de inquério ainda não respondeu. O texto será atualizado quando tivermos um retorno.

Virginia e Rico já foram ouvidos

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga as casas de apostas online no Brasil contou com os depoimentos de Virginia Fonseca e Rico Melquiades, que ocorreram, respectivamente, na terça-feira (13) e na quarta-feira (14). Eles, contudo, não devem ser os únicos a prestarem depoimentos.

Por que a CPI foi instaurada?

O objetivo da CPI é entender o universo dos jogos de apostas e os elementos correlacionados a ele, como divulgações online e possíveis lavagens de dinheiro.