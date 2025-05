Reprodução Padre Patrick alerta sobre vício em jogos na CPI das Bets

O padre e influenciador digital Patrick Fernandes participou da CPI das Bets nesta quarta-feira (21), no Senado Federal. Durante a sessão, ele alertou para os danos causados pelos jogos virtuais e afirmou ter recusado propostas de publicidade de plataformas de apostas.

O depoimento aconteceu a convite da comissão, que apura a influência das “ bets ” sobre o orçamento familiar e a relação dessas empresas com crimes como lavagem de dinheiro.

A presença de Patrick foi solicitada por ele mesmo, como explicou a senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS), relatora da CPI. O religioso justificou a decisão por receber constantes relatos de pessoas viciadas em apostas. A audiência durou cerca de duas horas e contou com falas críticas à indústria dos jogos online.

No início do depoimento, Patrick destacou os impactos das apostas virtuais.

“ Há famílias destruídas por conta de jogos. Temos visto os vícios em jogos se alastrarem como nunca visto ”, afirmou.

Ele disse acreditar que a CPI pode “ ser uma luz na escuridão ” e que o Senado tem o dever de agir.

Quem é Padre Patrick, influenciador com milhões de seguidores

Reprodução/Instagram Padre Patrick Fernandes

Capixaba de nascimento, Patrick Fernandes tem 37 anos e ganhou popularidade nas redes sociais durante a pandemia. Com mais de 6,6 milhões de seguidores, ele aborda temas religiosos com humor e leveza. Em 2022, durante a Festa da Penha, disse que “ o riso, o carinho e a docilidade aproximam as pessoas de Deus ”.

No depoimento desta quarta, o padre explicou como funcionam os bastidores das apostas virtuais.

“ Existe uma conta demo por trás. Quando eles são contratados, aquilo não é ao vivo. [...] A Polícia Federal já comprovou que existe uma conta demo por trás daquilo ”, disse, referindo-se às publicidades feitas por influenciadores.

Segundo o padre, as empresas o procuraram com ofertas altas para fazer anúncios.

“ Me oferecendo àquela época — no início, eu tinha 1 milhão de seguidores no Instagram — R$ 560 mil para divulgar ”, contou.

Ele se recusou a aceitar e disse que sua equipe já sabe que esse tipo de oferta deve ser descartado.

Patrick também afirmou que o impacto das apostas afeta especialmente a população mais pobre.

“ Quem está tomado pelo vício do jogo são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que têm o mínimo para viver ”, declarou.

Pedido de desculpas

Reprodução Esposa de senador mostra vídeo gravado com Virginia durante CPI

O senador Cleitinho(Republicanos-MG), que também participou da sessão, aproveitou para pedir desculpas por ter tirado uma selfie com a influenciadora Virginia Fonseca, ouvida na semana anterior. Ele afirmou que agiu como pai e não como político naquele momento.

De acordo com o senador Dr. Hiran(PP-RR), presidente da CPI, ouvir personalidades como Patrick ajuda a compreender a “ percepção social e moral ” da sociedade sobre as apostas. A comissão também já ouviu os influenciadores Virginia Fonseca e Rico Melquiades.

Em vídeo publicado na terça-feira (20), Patrick já havia antecipado o teor de sua fala.

“ Eu estou indo lá para falar mal das Bets, entendeu?! [...] Eu posso ser naquele lugar uma voz profética ”, declarou nas redes sociais.

Patrick também relatou ter enfrentado uma fase difícil durante a pandemia, quando começou a produzir vídeos como forma de lidar com a depressão. Ele contou que começou com um público pequeno, formado por fiéis da paróquia, mas que rapidamente conquistou milhões de seguidores.

A CPI das Bets foi instalada em novembro de 2024. Os parlamentares investigam a influência das plataformas de jogos no orçamento das famílias, além de possíveis relações com crimes financeiros e uso de influenciadores para promover essas atividades.

A comissão pretende propor medidas para proteger os grupos mais vulneráveis, com foco na juventude e em famílias de baixa renda. A participação de figuras públicas deve continuar ao longo dos próximos meses.