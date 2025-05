Instagram/Reprodução Atriz brasileira celebra presença no festival ao lado de Alice Braga e Gabriel Leone





Na noite de segunda-feira (19), Juliana Paes festejou no Festival de Cinema de Cannes ao curtir momentos descontraídos com Alice Braga e Gabriel Leone, após brilhar com um look inteiramente rosa no tapete vermelho da badalada cidade francesa.

Aos 46 anos, a atriz postou em seus stories cenas de animação em um bar local, mostrando afinidade com os colegas brasileiros longe das câmeras.

No mesmo dia, Gabriel Leone, de 31 anos, também chamou a atenção ao escolher acessórios de luxo avaliados em cerca de R$ 150 000.

Instagram/Reprodução Juliana Paes aproveita noite em Cannes com colegas de elenco





O ator esteve presente na estreia mundial do longa “ O Agente Secreto ”, de Kleber Mendonça Filho, participando ao lado de Wagner Moura para representar o cinema nacional em competição pela Palma de Ouro.





Sucesso de “O Agente Secreto”

“O Agente Secreto” teve sua estreia no domingo (18) e foi saudado com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de receber aplausos de pé por 13 minutos após a exibição inicial em Cannes, reforçando o prestígio das produções brasileiras na principal mostra de cinema do mundo.