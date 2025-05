Reprodução/NY Post Outros fotógrafos tentaram controlar a situação, mas não pareceu o suficiente.













Denzel Washington foi protagonista de um momento polêmico em sua chegada no Festival de Cannes, na França, nesta segunda-feira (19).O ator, de 70 anos, foi registrado discutindo com um fotógrafo no tapete vermelho.







Nas imagens, é possível observá-lo interagindo com outros colegas, incluindo o cantor A$AP Rocky e o diretor Spike Lee. Até que o profissional tenta chamar atenção dele com um cutucão.

Visivelmente irritado, o veterano se vira e inicia a discussão, já com o dedo em riste. O fotógrafo responde com risadas, mas o clima continua tenso, sob olhares de outros profissionais, famosos e câmeras.

Washington se vira, mas o rapaz tenta puxá-lo de volta. "Pare com isso", responde o famoso, repetidas vezes. Vale destacar que essa não é a primeira vez que o artista protagoniza uma discussão do tipo.

Em outubro de 2024. Denzel discutiu com caçadores de fotógrafos na porta de um evento no Museu de Arte Moderna em Nova York. Na ocasião, ele pediu para o grupo ser mais educado e respeitoso.

Sessão de homenagens

O ator estava no tapete vermelho de “ Highest 2 Lowest ”, dirigido por Spike Lee . O filme é uma releitura do clássico japonês “ Céu e Inferno ”, de Akira Kurosawa. Denzel interpreta o magnata David King, que tem o filho sequestrado após ser confundido com o filho do motorista da família.

Dentro do Festival de Cannes, o diretor da cerimônia, Thierry Frémaux, homenageou o veterano. Denzel recebeu a Palma de Ouro por sua trajetória no cinema:



" É um dia muito especial. Denzel, por você estar aqui, queremos fazer algo especial para você... É uma forma de expressarmos nossa admiração, o que você fez no cinema. Ninguém sabia disso, exceto Spike Lee, que me escreveu para fazer isso ".