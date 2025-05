Reprodução/@backstreetboys The Town anuncia Backstreet Boys; veja outras atrações





Os Backstreet Boys estarão no The Town! A presença da boy band foi confirmada pela produção do evento neste sábado (10). O grupo será headliner do festival de música no dia 12 de setembro.





A banda, conhecida por " I Want It That Way ", " Everybody " e " As Long As You Love Me ", vai dividir o dia com Jota Quest. A banda brasileira será a atração de abertura do palco Skyline.

Outro nome recém-confirmado foi o de J Balvin. O astro colombiano do reggaeton se apresenta no The Town no dia 14 de setembro. A cantora IZA é quem abre o palco na data.





Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Green Day, Sex Pistols e Camila Cabello são outros artistas que já estavam confirmados na line up da segunda edição do evento , que estreou em 2023.

Os ingressos do The Town Card, que dão direito a escolha posterior do dia de preferência, já estão esgotados. A venda geral começa ao meio dia do dia 27 de maio. Os ingressos partem de R$ 487,50 para meia-entrada e R$ 975,00 para inteira.

Divulgação/The Town Em 2023, o festival recebeu Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone e outros nomes de destaque.





O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival de música é idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio.