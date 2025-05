TV Cultura Paolla Oliveira





Na segunda-feira (5), durante o Roda Viva, na TV Cultura, a atriz Paolla Oliveira declarou que “o aborto é uma escolha da mulher” e defendeu a legalização do procedimento para garantir autonomia feminina.

A artista afirmou ainda que a impossibilidade de interromper a gravidez representa “um grande retrocesso ” e que a decisão cabe exclusivamente à gestante.

Ao ser questionada pela jornalista da revista Ela, Marcia Disitzer, Paolla reforçou que “decisões não serem só nossas, escolhas não serem só nossas” restringe a liberdade individual.

Ela afirmou: “acho que isso [aborto] é uma escolha da mulher, e eu sou a favor(…) acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade”.

Para a atriz, ter ou não ter filhos, assim como optar por interromper uma gestação, deve partir da própria vontade e não de normas legais.





Participação da bancada de entrevistadores

A edição do programa trouxe à tona discussões sobre direitos das mulheres e saúde reprodutiva, inserindo o tema da legalização do aborto na agenda pública, além de temas sobre a carreira da atriz Paolla Oliveira, desde seus papéis na TV à sua participação no carnaval carioca.

No estúdio, participaram da entrevista Carolina Morand (Rádio CBN), Paola Deodoro, Chico Barney (Splash UOL), Márcia Disitzer (Revista Ela/O Globo) e Nilson Xavier, crítico de TV.