Presença constante nos principais programas de televisão e nas listas das mais tocadas das rádios na década 1990, o Exalta, um dos nomes mais consagrados do pagode nacional, comemora 43 anos de história em 2025, com uma grande novidade: a gravação de um álbum com seis faixas inéditas e um projeto audiovisual especial, apresentando interpretações dos novos vocalistas, Izaque Luiz e Douglitz, que trazem uma nova energia e personalidade à banda.

Com a produção de Bira Haway, o Exalta entra em estúdio neste mês para dar início à produção do novo trabalho. O álbum trará composições inéditas, mantendo a essência que consagrou o Exalta — letras que falam de amor, cotidiano e celebração da vida, embaladas pelo carisma e pela batida envolvente que sempre marcaram sua discografia

Unindo a tradição dos grandes clássicos a força da nova geração, o Exalta apresenta uma proposta inovadora, sem jamais perder o vínculo com suas raízes no samba. Desde que ganhou projeção nacional há quatro décadas, o grupo se consolidou como um dos protagonistas do gênero, eternizando canções que atravessam gerações e continuam emocionando multidões.

"Queremos brindar essa data tão especial com novidades para o nosso público. Esse álbum é um presente para os fãs que caminham com a gente há mais de quatro décadas, e para as novas gerações que estão conhecendo o Exalta agora", afirmam Brilhantina e Thell, da formação original do grupo.

Com previsão de lançamento para o segundo semestre, o novo álbum já gera grande expectativa entre o público e o mercado da música. Mais do que uma comemoração, o projeto simboliza a longevidade, a renovação e a relevância contínua do Exalta, que segue escrevendo sua história como referência no pagode brasileiro.