Reprodução: TV Cultura Paolla Oliveira

Paolla Oliveira falou a respeito das críticas que já recebeu por ter o corpo real. Em entrevista ao Roda Viva, na última segunda-feira (5), a artista comentou sobre o tema. "É um retrocesso horroroso. A gente demorou tanto tempo para conseguir", iniciou.

"E assim, o pouco que eu consegui é pouco diante do que as mulheres ainda estão batalhando", reconheceu ela. A veterana ainda contou que já viu mudanças realizadas em sua estética feito por internautas.



"As pessoas estão me mudando no Photoshop", relatou. A intérprete também detalhou uma situação presenciada durante o feriado carnavalesco: "Uma vez, no Carnaval, uma mulher falou "A gente tem que ser o que a gente quiser". Quando desligou a câmera, ela disse: 'Só eu que não, porque estou gorda", explicou.

A artista ainda disse que chamou a moça de canto e se emocionou: "Não, você não pode falar isso". Oliveira reconheceu a importância de sua voz em relação à temática: "A gente tem que falar. Quem tem a possibilidade de reverberar um pouquinho, tem que continuar falando, para que isso não seja esquecido ou abafado por um retrocesso", concluiu ela.

Veja: