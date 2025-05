Reprodução/Youtube Lady Gaga e Beyoncé

O presidente global da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, surpreendeu os fãs de música pop ao revelar que o show de Lady Gaga, realizado na noite de sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, estava originalmente reservado para outra estrela internacional: Beyoncé.

Em publicações no X (antigo Twitter), Zezé afirmou que os organizadores do evento haviam fechado a apresentação com a cantora americana, mas que "pressões externas devido a conflitos com o mainstream americano" impediram sua vinda.





"Pouca gente sabe, mas o palco que hoje recebe a Gaga era pra ser da madrinha Beyoncé. Tudo já tava fechado. Mas pressões externas acabaram travando a vinda dela. O Rio poderia estar ainda mais gigante hoje", escreveu o ativista.

Ainda assim, Zezé deixou uma mensagem otimista para os fãs: "O que me tranquiliza e consola é saber que os mesmos envolvidos ainda seguem na missão — e trazer a madrinha de volta às terras brasileiras, que ela ama, é só questão de tempo."

A revelação causou polêmica nas redes sociais, com alguns usuários criticando o momento da declaração, alegando que o assunto poderia desviar o foco do sucesso do show de Lady Gaga. Outros questionaram a relevância da informação após o evento já ter acontecido.

