Reprodução/Divulgação Bad Bunny

O astro porto-riquenho Bad Bunny pode estar prestes a confirmar uma apresentação no Brasil. O perfil oficial do Allianz Parque, estádio em São Paulo conhecido por receber grandes espetáculos, publicou uma foto intrigante: duas cadeiras posicionadas em frente ao local, em uma clara referência à capa do álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", lançado pelo cantor em janeiro deste ano.

Na legenda, o estádio brincou com a possibilidade de um show: "Também recebemos essas cadeiras. Será que o @sanbenito está tentando nos dizer algo?", questionou a publicação, mencionando o perfil do artista no X (antigo Twitter).





Bad Bunny, dono de sucessos como "DtMF", já havia manifestado interesse em se apresentar no Brasil. Em um vídeo publicado em suas redes sociais em janeiro, ele afirmou: "Quero voltar ao México, Argentina, Colômbia… Mas tem outros lugares que nunca fui e queria visitar, como Brasil e Japão."

Apesar do indício, ainda não há confirmação oficial sobre datas ou cidades de uma possível turnê do artista no país. Fãs aguardam ansiosos por um anúncio, que pode colocar Bad Bunny na lista dos grandes nomes internacionais que recentemente lotaram estádios.

Também recebemos essas cadeiras. Será que o @sanbenito está tentando nos dizer algo? 👀 pic.twitter.com/gWeU5xaGJW — Allianz Parque (@AllianzParque) May 4, 2025