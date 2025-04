Reprodução/Instagram Beyoncé

A estreia da aguardada turnê Cowboy Carter, de Beyoncé, não foi como o esperado. Na noite de segunda-feira (28), em Los Angeles, milhares de assentos permaneceram vazios no estádio, enquanto os preços dos ingressos despencaram de 800 dólares para 20 dólares, R$4.500 - R$115 reais na cotação atual.

De acordo com o TMZ, ainda havia mais de 3.800 ingressos disponíveis para o show de estreia da cantora no SoFi Stadium, em Los Angeles, na noite de segunda-feira (28), pouco antes do início da apresentação. Um cenário surpreendente para uma artista do calibre de Beyoncé, frequentemente chamada de "Queen Bey".





Apesar do enorme sucesso de Beyoncé em turnês anteriores, desta vez a procura pelos ingressos foi significativamente menor. Plataformas de revenda tiveram que ajustar os valores drasticamente para atrair público, deixando muitos fãs que compraram ingressos antecipadamente frustrados com a queda abrupta nos preços.

A próxima apresentação está programada para esta quinta-feira (2), em Chicago, onde a expectativa é que a casa de shows tenha maior lotação. Resta saber se a polêmica em torno dos ingressos afetará o restante da turnê.

Omg this is so embarrassing pic.twitter.com/ecVvausHJ1 — Kino (@Kinoputiya) April 29, 2025

Reconhecimento no Grammy

O disco "Cowboy Carter" (2024) marcou a conquista do primeiro Grammy de "Álbum do Ano" na carreira da cantora, categoria mais prestigiada da premiação, entregue em fevereiro. Com um total de 35 estatuetas e 99 indicações, Beyoncé detém o recorde de maior número de vitórias na história do Grammy. "Cowboy Carter" é a segunda parte de uma trilogia iniciada com "Renaissance" (2022), e sua turnê homônima teve início justamente nesta segunda-feira (28), no SoFi Stadium.