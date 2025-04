Reprodução Lady Gaga volta ao Brasil após mais de 12 anos.





Funcionários do Metrô Rio entraram no clima para a chegada de Lady Gaga ao Brasil e recriaram um dos clipes da cantora. Ela se apresenta na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no próximo sábado (3).







Nas imagens, a equipe dança ao som de LoveGame (2008), que também tem cenas em vagões. Em meio à coreografia, os profissionais repassam informações essenciais para quem vai usar o transporte público na chegada e saída do evento.

O Metrô Rio orienta que passageiros priorizem a estação Siqueira Campos/Copacabana, que atenderá 24 horas para embarque e desembarque. Cardeal Arcoverde/Copacabana operará somente desembarque entre 16h e 22h.





Após esse horário, apenas embarques serão permitidos com cartões pré-adquiridos ou pagamento por aproximação (NFC). Também é recomendado adquirir ou recarregar as passagens antecipadamente para evitar filas.



As demais estações funcionarão apenas para desembarque. O tráfego de ônibus, taxis e carros particulares também sofrerá alterações, que vão de meia noite até a manhã de domingo (4).





Essa é a segunda apresentação de Lady Gaga no Brasil. A estreia foi em 2012, com a turnê Born This Way Ball , que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em 2017, ela cancelou a participação no Rock in Rio por motivos de saúde.