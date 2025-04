Taylor Swift/Library of Congress/Montagem Trump provoca Taylor Swift durante visita dos Eagles à Casa Branca





Nesta segunda-feira (28), o presidente Donald Trump provocou Taylor Swift durante a cerimônia na Casa Branca em comemoração ao título do Super Bowl de 2025 dos Philadelphia Eagles.

Na cerimônia o presidente americano disse: “Eu estava lá junto com Taylor Swift — como será que isso terminou?”, referindo-se à derrota do Kansas City Chiefs, time em que joga o namorado da cantora, para o Eagles em fevereiro, no Caesars Superdome, em New Orleans.

O desdém de Trump por Swift remonta a setembro de 2024, quando ela endossou publicamente Kamala Harris à presidência.

No Truth Social, o então candidato chegou a afirmar: “Eu ODEIO Taylor Swift!”, e, em programas como Fox & Friends, criticou os impactos dessa postura de mercado para a cantora.





Vaia e destaque no Truth Social

Em sua rede social Truth Social, Trump repostou um vídeo — originalmente compartilhado pela conta “Libs of TikTok” — mostrando a cantora sendo vaiada pela plateia do jogo. A mensagem afirmava: “Trump recebe enormes aplausos no Super Bowl enquanto Taylor Swift é vaiada — o mundo está se curando.”

Planejamento de saída antecipada

Apesar de ter comparecido ao Super Bowl — tornando-se o primeiro presidente em exercício presente a um jogo —, Trump deixou o Caesars Superdome antes do fim da partida.

Conforme uma fonte da Casa Branca, ele sempre teve previsto o embarque de volta naquele dia, segundo o cronograma oficial fornecido ao The Independent.

Antes do jogo, em entrevista à Fox, o presidente elogiou o quarterback Patrick Mahomes e sua esposa, Brittany, declarando: “Quando um quarterback vence tanto, eu tenho que torcer por Kansas City”.

Mesmo assim, previu erroneamente a vitória dos Chiefs sobre os Eagles, que fecharam o placar em 40–22.