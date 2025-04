Reproduçao TV Globo Leandro Lima em 'Terra e Paixão'





Enquanto Cauã Reymond via seu nome envolvido em uma grande polêmica, Leandro Lima era contratado para integrar o elenco de "Vale Tudo".

As informações se cruzaram e logo deduziram que Lima substituiria Reymond na novela das nove da Globo.

Apesar dos pedidos de uma ala da Globo para que Cauã saísse, a emissora decidiu manter o ator na trama e as gravações seguem em ritmo normal.





Por outro lado, descobriu-se o motivo da escalação do ex-repórter do "Dancing Brasil" da Record para a novela de Manuela Dias.

Leandro viverá Walter, um dos garotões preferidos de Odete Roitman. Ele será cúmplice de Odete na famosa cena da maionese batizada. Ele vai envenenar a iguaria do buffet de Raquel. Mas nada sairá como esperado.

O que ninguém sabe, ainda, é o perfil de Walter. Em conversa exclusiva com essa coluna, Leandro Lima adiantou a personalidade do seu personagem. "Foi uma surpresa até para o elenco. Como vai ser? Está super legal. Estou conversando com a Manuela Dias que é minha amiga desde 'Joia Rara'. E vai ser um personagem que tem muita leveza, apesar de alguns traços que as pessoas veem de vilania. Enfim, vai ser divertido", adiantou.

Leandro Lima participou recentemente de "Pantanal" e "Terra e Paixão".