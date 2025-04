Reprodução/Instagram O cavalo vai para esquerda ou direita? Veja o que isso diz

Uma imagem aparentemente simples de um cavalo andando em uma esteira tem dividido opiniões na internet. Enquanto algumas pessoas veem o animal se movendo para frente, outras juram que ele está andando para trás. O fenômeno, longe de ser um erro, é na verdade uma clássica ilusão de ótica que revela como nosso cérebro processa informações visuais.

As ilusões de ótica ocorrem quando nosso sistema visual interpreta incorretamente as informações recebidas pelos olhos. Como o cérebro não consegue processar todos os detalhes de uma cena com precisão absoluta, ele preenche lacunas com suposições baseadas em experiências passadas.





Alguns teóricos como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, que construíram as bases da Teoria da Gestalt, focando nos processos psicológicos envolvidos na percepção da forma, sugerem que a forma como enxergamos o movimento do cavalo pode indicar qual lado do nosso cérebro é mais ativo:

Lado esquerdo dominante (lógico e analítico): Tendência a ver o cavalo andando para frente.

Lado direito dominante (criativo e intuitivo): Maior probabilidade de enxergar o cavalo andando para trás.

Embora essa divisão simplifique um processo cerebral complexo, o debate viralizou nas redes sociais, com usuários compartilhando suas percepções e discutindo os mistérios da mente humana.