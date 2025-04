Reprodução Influencer sofre AVC após infecção causada por roer unhas

O criador de conteúdo Mario Colomina sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após contrair a bactéria Staphylococcus aureus . O influenciador revelou que o problema começou pelo hábito de roer unhas, que causou uma grave infecção. A situação levou a insuficiência cardíaca e exigiu cirurgia no coração.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do próprio Mario, que usou o espaço para alertar sobre os perigos desse hábito. No relato, ele descreveu como a bactéria presente nas unhas atingiu a corrente sanguínea e causou complicações sérias.

Mario explicou que a infecção atingiu a válvula mitral do coração. "Eu peguei a bactéria através das minhas unhas encravadas. Há uma bactéria lá que se infiltrou na minha pele e se alojou na válvula mitral do meu coração", afirmou. A bactéria se espalhou pelo corpo a cada bombeamento do sangue.

Os primeiros tratamentos com medicamentos não foram suficientes para combater a infecção. Após a piora no quadro clínico, médicos indicaram a necessidade de cirurgia para conter os danos provocados pela bactéria Staphylococcus aureus.

O influenciador relatou que enfrenta dificuldades para abandonar o hábito. "Já tentei de tudo — picante, amargo, qualquer tipo de produto — mas ainda continuo mordendo [as unhas]. Sou uma pessoa muito nervosa e muitas vezes não percebo isso", desabafou.

A bactéria Staphylococcus aureus é conhecida por causar febre, dor, mal-estar, inchaço e dificuldades respiratórias. A contaminação pode ocorrer tanto pelo contato com feridas quanto pelo consumo de alimentos infectados.