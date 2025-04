Instagram Davi Brito faz lipo HD e exibe transformação surpreendente na internet

O campeão do BBB 24 , Davi Brito, passou por uma cirurgia de lipoaspiração com a técnica de lipo HD e mostrou o resultado nas redes sociais neste domingo (27).

Em comunicado divulgado nas redes, Davi compartilhou a informação em primeira mão e agradeceu ao médico responsável pela cirurgia. A postagem detalhou o processo e destacou o uso de tecnologia de ponta durante o procedimento.

"Agora o pai tá lipado!", disse Davi. O ex-BBB contou que o resultado ficou acima das expectativas. "Sério, vocês não vão acreditar na transformação", afirmou, incentivando seguidores a conferirem o vídeo publicado.





Davi também explicou que todo o processo foi feito de forma segura. "Tudo foi feito com muita segurança, tecnologia de ponta e a experiência de um dos melhores na área", declarou, referindo-se ao cirurgião plástico Lucas Guimarães.

Em imagens divulgadas, Davi apareceu usando uma cinta pós-cirúrgica, item essencial no processo de recuperação. "Já estou em casa e estou bem, me recuperando", contou ao mostrar a rotina após a operação.

Durante a preparação, Davi relatou que manteve a calma. "Quando entrei na sala de cirurgia, zero estresse ou dor de cabeça. Deu aquela ansiedade, mas ocorreu tudo bem", comentou.

O vencedor do BBB 24 reforçou que pretende seguir todos os cuidados recomendados. "Agora é me recuperar e fazer o pós-operatório", disse, confiante no sucesso da recuperação.

Na publicação, Davi também incentivou os fãs a conhecerem o trabalho do médico que realizou a cirurgia. "Segue o @drlucasguimaraes e agenda sua consulta", escreveu, destacando o profissional.

A lipo HD, técnica escolhida por Davi, é conhecida por definir ainda mais a musculatura do corpo, modelando áreas como abdômen, seios e glúteos com maior precisão.