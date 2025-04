Reprodução Mulher Moranguinho e Naldo

O cantor Naldo Benny confirmou ter convidado uma blogueira para participar de um ménage com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho. A declaração foi feita neste domingo (27), em entrevista à coluna de Fábia Oliveira. O cantor afirmou que o casal é "super resolvido" em relação a experiências desse tipo.

Naldo disse que o convite é antigo e criticou a blogueira Anna. Segundo o cantor, ela teria divulgado as mensagens privadas para "querer aparecer". "A gente faz [ménage], mas, acho que essa mina tá querendo aparecer. Isso é até antigo", afirmou.

Mensagens trocadas por Naldo e Anna no Instagram mostram o cantor perguntando se a blogueira mora no Rio e se está solteira. Em seguida, ele deixa claro que "Minha mulher sabe que eu estou falando com você", reforçando o consentimento no convite.

Ainda nas mensagens, Naldo explicou que Moranguinho gosta de vê-lo com outras mulheres. O cantor classificou a abordagem como um "convite carinhoso" e sugeriu que a blogueira tomasse um drink com o casal para conversar sobre a experiência.

Naldo afirmou que o casal já falou abertamente sobre esse tipo de relação no passado. "A gente já assumiu isso em público. É isso que ela quer, né? Já que entre eu e minha mulher, somos super resolvidos com isso", disse durante a entrevista.