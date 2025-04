Reprodução/Instagram/João Cotta/Globo Ex-cunhada de Davi Brito posta indireta sobre "honestidade" após processo

Fabiana Reggo, pedagoga e ex-cunhada do vencedor do BBB 24, Davi Brito, compartilhou uma mensagem reflexiva em seu perfil no Instagram. A publicação, que destacou qualidades que o dinheiro não pode comprar, gerou repercussão entre seus seguidores e foi interpretada por muitos como uma possível alusão às recentes controvérsias envolvendo o ex-BBB e sua família.

No texto, Fabiana enumerou virtudes como cultura, educação, honestidade, empatia e amor, afirmando: "Hoje, o dinheiro compra quase tudo… mas sabe o que não compra? Valorize-se muito! Encontre pessoas e lugares que te reconheçam!". A postagem, que não citou nomes, foi recebida com elogios. Seguidores comentaram frases como "Que mensagem linda e necessária" e "Tem pessoas tão pobres que só têm dinheiro".





O timing da publicação chamou atenção, já que ocorreu um dia após sua irmã, Mani Reggo, vencer um processo de reconhecimento de união estável contra Davi Brito. Desde o fim do reality, a família Reggo e o ex-BBB têm trocado indiretas nas redes sociais.

Davi Brito, que acumulou fama e fortuna após vencer o BBB 24, tem enfrentado uma série de discussões públicas. Recentemente, anunciou que será pai, mas horas depois revelou que sua namorada, Adriana Paula, pediu um tempo no relacionamento.