Reprodução Filme 'Ainda Estou Aqui'

Se você está em São Paulo e procura opções culturais gratuitas para aproveitar o fim de semana, confira uma seleção com cinco programas imperdíveis. Entre feiras de livros, festivais de cinema e exposições artísticas, há atividades para todos os gostos!





1. Festa do Livro da USP

A 26ª edição da Festa do Livro da USP, um dos eventos mais aguardados para leitores e editoras, está de volta e acontece até este domingo (10). Com a participação de mais de 220 editoras, o evento oferece descontos de no mínimo 50% sobre o preço de capa em uma enorme variedade de livros. Editoras renomadas, como Companhia das Letras, Antofágica e Intrínseca, marcam presença. Uma novidade deste ano é a busca integrada no site oficial, que facilita encontrar livros por título, autor ou tema. O evento é gratuito e ocorre na Cidade Universitária, no Butantã. Chegar é fácil, utilizando a Estação Cidade Universitária da CPTM ou a Estação Butantã do metrô, com linhas circulares de ônibus.

2. Festival de Cinema Italiano

Para quem ama cinema, o Festival de Cinema Italiano traz produções recentes e clássicos da Itália para São Paulo. Em locais como o Reag Belas Artes e o Centro Cultural Banco do Brasil, é possível assistir a filmes como Romeu É Julieta, Adeus, Garoto e o aclamado Ainda Estou Aqui, um drama inspirador que aborda a resiliência humana e as diferentes formas de amor. Todos os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência. Além das sessões presenciais, alguns filmes estão disponíveis online no site do evento.

3. Exposição “São Paulo 3024 – Arte Digital Imersiva”

Explore o futuro de São Paulo na exposição "São Paulo 3024 – Arte Digital Imersiva". Com uma experiência visual e interativa, a mostra imagina como a cidade será daqui a mil anos, refletindo sobre os impactos das escolhas de hoje. Localizada no Farol Santander, no centro histórico da cidade, a exposição é ideal para quem se interessa por tecnologia e sustentabilidade. A entrada é gratuita para clientes Santander, com descontos para outras categorias, mas é necessário verificar disponibilidade no site.

4. Exposição “Era uma vez: visões do céu e da terra” no Pina Contemporânea

Na Pina Contemporânea, a exposição "Era uma vez: visões do céu e da terra" convida os visitantes a uma reflexão profunda sobre o planeta e o futuro. Com obras de artistas nacionais e internacionais, a mostra está dividida em três etapas que abordam temas como a exploração espacial, a relação humana com a Terra e possíveis realidades alternativas. A entrada é gratuita e a experiência promete uma jornada artística única, perfeita para um passeio cultural.

5. Feira de Artes da Vila Madalena

Para quem prefere um programa ao ar livre, a Feira de Artes da Vila Madalena é uma ótima pedida. Realizada nas ruas do bairro boêmio, a feira reúne artistas plásticos, artesãos e músicos locais, oferecendo uma ampla variedade de produtos, desde itens de decoração até gastronomia. O evento é gratuito e conta com programação musical e oficinas de arte, atraindo visitantes de todas as idades.

Como recomendação extra o aguardado filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello , chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7). Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva , o longa está conquistando o público por sua narrativa sensível e abordagem sobre a luta de Eunice Paiva , mãe de cinco filhos que enfrenta o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante o regime militar no Brasil. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice em diferentes fases da vida, dando à personagem uma profundidade que vem emocionando o público.