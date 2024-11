Foto: Roger Cipó Leci Brandão

A 6ª edição de um dos maiores eventos da cena musical negra, indígena, periférica e LGBTQIAPN+ do Brasil, o Festival IMuNe, está prestes a acontecer. O evento ocorrerá em Belo Horizonte entre os dias 13 e 16 de novembro. Dessa vez, o tema que embala as festividades será “Solidariedade na Música como estratégia para adiar o fim do mundo”.

O festival conta com o apoio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, além de ser viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cemig e Budweiser, e apoio da Buser e iG.

Noite de Celebração no BeFly Hall

Na sexta-feira, dia 15 de novembro, o ponto alto da edição de 2024 reúne grandes nomes da música brasileira no BeFly Hall. A sambista Leci Brandão, aos 80 anos, é a grande homenageada e apresenta um show imersivo em seu samba ancestral carioca.

Ao lado dela, Sandra Sá , referência no soul brasileiro, também sobe ao palco para mostrar todo seu repertório de sucessos, misturando black music e samba rock. Entre as atrações mais contemporâneas: Sued Nunes, MC Xenon, SD9 e Bia Nogueira.

Os ingressos para os shows estão disponíveis no Sympla, com preços populares a partir de R$ 10 (meia entrada), e a programação das palestras e rodadas de negócios é totalmente gratuita, com acessibilidade em Libras. Para mais detalhes, basta acessar o Instagram @coletivoimune.

Entenda mais sobre o tema

“Solidariedade na Música como estratégia para adiar o fim do mundo” não foi escolhido à toa. Idealizado a partir das contribuições teóricas do célebre livro “Ideias para adiar o Fim do Mundo”, escrito pelo filósofo indígena Ailton Krenak, o tema visa ampliar discussões climáticas e sociais. Bia Nogueira, idealizadora do evento, destaca a produção musical como um elemento relacionado à solidariedade e a sustentabilidade.



“Diante de tantas questões, não tem mais como negar a urgência climática, nem negar para onde o capitalismo, predatório e excludente, nos levou. E, nesse sentido, precisamos nos guiar pela sabedoria dos povos originários. Como plataforma de música, também somos um espaço para reflexão, para pensar soluções alternativas, solidárias e afetivas para o ecossistema da música”, conta.



A realização do festival, contudo, esbarra em alguns obstáculos financeiros, principalmente em relação à logística e a estrutura. “O alto preço das passagens aéreas inviabiliza trazer muitos artistas. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios nos exigem criatividade e flexibilidade”, pontua.

Serviço

Festival IMuNe 2024

Data: 13 a 16 de novembro

Ingressos: Disponíveis no Sympla (preços acessíveis e gratuitos)

Mais informações: @coletivoimune

Programação Completa

13/11 – Quarta-feira

13h às 17h30 – SeMPre – Semana da Música (MUMO, R. da Bahia, 1149)

Entrada gratuita: Palestras sobre carreiras musicais e direitos autorais.

14/11 – Quinta-feira

14h às 18h30 – SeMPre (MUMO)

20h às 1h – Shows e showcases no *Afro Galpão*

Entrada gratuita: (Sympla)

15/11 – Sexta-feira

14h às 15h30 – Palestras no *MUMO*

20h às 3h – Shows no *BeFly Hall* (Ingressos a partir de R$20)

16/11 – Sábado

19h30 às 1h – Shows no *Afro Galpão* (Ingressos a partir de R$10).





Confira alguns artistas que irão se apresentar no evento:

Sued Nunes Divulgação Bia Nogueira Divulgação Sandra de Sá Divulgação Dexter Divulgação Cleópatra Divulgação Leci Brandão Foto: Roger Cipó