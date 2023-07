Reprodução/Instagram Carla Diaz renova bronzeado antes da grande final da Dança dos Famosos

Carla Diaz resolveu acalmar a ansiedade para a final da Dança dos Famosos com um dia de descanso.

A atriz aproveitou o sol quente para renovar o bronzeado antes da competição do quadro do Domingão com Huck.





"Hoje a bailarina pegou sol e está descansando, pois amanhã temos final da #DançaDoFamosos com direito a voto do público. Conto com vocês hein", escreveu ela na legenda da publicação.

A grande final da Dança acontece neste domingo (2) e será disputada por Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: