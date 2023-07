Reprodução/Instagram Rafa Kalimann faz retrospectiva da trajetória na Dança dos Famosos

Neste domingo (2) acontece a final da Dança dos Famosos com Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin. Para celebrar a trajetória, Rafa compartilhou uma retrospectiva e refletiu.

A ex-BBB afirmou que está orgulhosa da evolução e da experiência que se permitiu viver no quadro do Domingão com Huck.





"Sei que ontem aceitei aqui uma retrospectiva, mas hoje recebi essa que uma amiga fez com muito carinho e também quis compartilhar porque estou tão orgulhosa sabe?, feliz de verdade com tudo. Orgulhosa porque tive coragem pra me arriscar, pra superar, pra experimentar o novo, pra ser ousada. Orgulhosa por ver uma gigantesca EVOLUÇÃO", começou.

Na sequência, ela agradeceu pelo professor Fernando Perrotti. "Descobri aqui a proporção da dificuldade e descobri aqui a proporção da alegria que a dança traz, meu corpo e minha mente mudaram, acessei uma nova forma de me curar de dores profundas, fui dando um passo de cada vez. Meu professor foi generoso, ousado e um parceiro fiel que acreditou em mim até nos dias que eu duvidava (jamais vou me esquecer disso), estou grata a Deus por ter me permitido viver isso".

"Hoje é um dia que estou meio anestesiada, respirando calmo, controlando minhas emoções e saboreando a graça de estar com frio na barriga. Achei que não fosse sentir isso de novo desde a final do BBB, e olhe eu aqui, chorando enquanto vejo esse vídeo e escrevo essa legenda", seguiu ela.

Por fim, Kalimann garantiu que está se preparando para a grande final. "Obrigada Domingão, dança dos famosos, Luciano, Henrique, e todas as mais de 200 pessoas que fazem esse espetáculo acontecer. Me preparando pro palco, espero que vocês sintam a emoção pela tv que está sendo pra nós subir na final hoje. Um beijo e até já já", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: