Reprodução/Instagram 01.07.2023 Petra Mattar deu à luz recentemente e tem compartilhado momentos do puerpério

Petra Mattar contou nos Stories do Instagram que está "na seca" desde agosto do ano passado, sem beijo na boca e sexo, e brincou que vai preparar uma festa para celebrar essa data emblemática. A filha do ator Maurício Mattar publicou o "desabafo" nesta sexta-feira (30).



"Amigos, em agosto vai ser minha festa de um ano... um ano sem transar e beijar na boca. Estão todos convidados", se divertiu.

Na mesma imagem, ela também lembrou que esse lapso tão longo não acontecia há 13 anos e que está marcando um novo recorde em sua vida sentimental.

"Última vez que isso aconteceu eu tinha 16 anos! Não percam o evento! Sabe-se lá quando acontecerá de novo. Tipo aquelas luas, que só acontecem a cada 16 anos”, disse.

Em abril deste ano, a influenciadora anunciou que o primeiro filho, Makai, chegou ao mundo na madrugada do dia 18. "Sou a mãe mais feliz desse mundo", escreveu Petra, antes de mostrar o pezinho do bebê marcado no braço. "O amor da minha vida", ainda comentou, exibindo apenas parte da cabeça do primogênito com uma touca.

O nascimento de Makai aconteceu um dia após Maurício posar com a barriga da filha em uma foto das redes sociais. "Meu netinho Makai está aqui dentro desse barrigão da minha filhota, chegando para bagunçar o coreto", afirmou o cantor, que teve Petra durante o relacionamento com Fabiana Sá.

