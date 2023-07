Reprodução/Instagram 01.07.2023 O Bentley é a aquisição mais recente do artista brasileiro Romero Britto

Um vídeo bem inusitado está circulando pelas rede sociais no qual o artista plástico Romero Britto tenta evitar que seu carro, um Bentley, seja guinchado em uma rua em Miami, nos Estados Unidos. As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (30) pela brasileira Carla Karpstein, que explicou o ocorrido na legenda.

"Estava atravessando a rua e vi um Bentley sendo guinchado. 'Quem tem um Bentley do Romero Britto', pensei. 'Só pode ser o carro do Romero Britto'. Sai ele desesperado do restaurante. Tentou mas não salvou", narrou.

O carro é um conversível Bentley Continental GT Speed e pode ser visto sendo colocado em cima do guincho, enquanto o artista plástico aparece conversando com o agente de trânsito.

No último dia 23 de julho, Romero Britto compartilhou um vídeo no Instagram em que exalta sua nova aquisição estampada com o mesmo estilo de seus famosos quadros. O veículo pode ser comprado por US$ 218.900, o equivalente a R$ 1.048.487 na cotação deste sábado (1º).