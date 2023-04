Reprodução/Instagram - 18.04.2023 Petra Mattar anunciou nascimento do filho, Makai





A influenciadora Petra Mattar usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (18) para anunciar o nascimento do primeiro filho. A filha do cantor Maurício Mattar publicou alguns registros ainda no hospital sinalizando o parto de Makai, de quem diz ser mãe solo.

"Sou a mãe mais feliz desse mundo", escreveu Petra, antes de mostrar o pezinho do bebê marcado no braço. "O amor da minha vida", ainda comentou, exibindo apenas parte da cabeça do primogênito com uma touca.





O nascimento de Makai acontece um dia após Maurício posar com a barriga da filha em uma foto das redes sociais. "Meu netinho Makai está aqui dentro desse barrigão da minha filhota, chegando para bagunçar o coreto", afirmou o cantor, que teve Petra durante o relacionamento com Fabiana Sá.



Maurício Mattar ainda celebrou a chegada do novo neto nas redes sociais. "Parabéns a mais nova mamãe do ano. E eu vovô pela terceira vez. Estou feliz demais, bem-vindo meu netinho amado, Makai", escreveu no Instagram. "Primeiro menino do vovô. Nasceu, pai. Em breve você posta o rostinho perfeito dele", declarou Petra nos comentários.





Luã Yvys, filha fruto do relacionamento do cantor com Elba Ramalho, já tem uma filha chamada Esmeralda, de 3 anos. Rayra Gracie, filha que tem com Flávia Gracie, também aumentou a família com Kayra, de 1 ano e 10 meses.

