Virgínia Fonseca está viajando para Dubai com sua equipe e o marido, Zé Felipe, onde fez um ensaio nas areias do deserto usando um figurino muito parecido com as tradicionais roupas das mulheres islâmicas. As fotos foram publicadas no Instagram neste sábado (6), o que tem desegradado a comunidade muçulmana no Brasil que tem alegado apropriação cultural e uso indevido.



A influenciadora muçulmana Mariam Chami, que tem mais de 800 mil seguidores na mesma rede social, disse que se sentiu muito incomdada com a campanha do novo perfume de Virgínia. Ela falou que os trajes da mulher do sertanejo remetem a uma mulher muçulmana só que ela está seminua.

"Logo que eu bati o olho, me senti incomodada. Eu seguia a Virgínia, mas a questão é especificamente esse ensaio em Dubai. Ela está seminua com trajes que remetem à mulher muçulmana. A primeira coisa que qualquer pessoa vai imaginar é que se trata de uma mulher muçulmana, né? Ela está de hijab, com um vestido longo até o pé, cobrindo os braços, sem decote e com a problemática de estar marcando o corpo e transparente", iniciou a crítica.

Mariam ainda salientou que qualquer mulher pode usar o que quiser, inclusive ficar pela, mas a questão nesse caso é a referência e a criação de um estereótipo que não faz parte da cultura dela.

"Acaba sexualizando a mulher muçulmana e esse não é o objetivo... é justamente o contrário", esclareceu. "Não tem como eu não me sentir desconfortável vendo essa imagem porque realmente está remetendo à mulher muçulmana. Ela está em um país muçulmana. Pode ter gente falando que ela está pensando na mulher árabe, mas existe uma diferença: a árabe não usa lenço, já a muçulmana usa".

Por fim, a influenciadora explicou que a mulher árabe nasceu na região Árabe e pode ser católica, evagélica, budista ou qualquer outra religião que quiser. Já a pessoa muçulmana é necessariamente islâmica.

"A questão não é o que você veste, mas onde veste. A gente tem de ter etiqueta, respeitar o lugar, onde você vai, com quem está. Não é fazer o que quer. A gente precisa seguir regras até mesmo para o mundo funcionar", declarou.

Em seu post publicitário anunciando o lançamento de um perfume, Virgínia deixou bem claro que o perfume é "tão sensual que é impossível não desejá-lo".

