Reprodução/Instagram Virginia é barrada de fazer fotos em prédio em Dubai

Virginia Fonseca passou por um perrengue durante a viagem para Dubai. Nesta quarta-feira (3), a influenciadora foi proibida de tirar fotos diante do pôr-do-sol.

Pelos Stories do Instagram, a empresária relatou o ocorrido e não escondeu a revolta ao ver outras pessoas fazendo o que ela não pôde.





"O Sol estava incrível. O segurança não deixou a gente fazer foto, acredita? Embirrou com a gente e não deixou. Tinha umas meninas do nosso lado, com um rapaz fazendo fotos dela com uma câmera profissional, e ele só não deixou a gente", disse ela.

Zé Felipe interrompeu e brincou. "Será que não é porque você está muito bonita?". "Só se for, porque nem com o perfume eu estou. Era só a minha foto mesmo", respondeu ela.

Virginia ainda explicou que não estava com o produto que está divulgando em mãos na hora da sessão de fotos.

"O cara emburrou mesmo. Fiquei chocada, tinham pessoas do nosso lado fazendo a mesma coisa e ele nem implicou, só com a gente. Chorei largada, ia ficar mara", concluiu.





