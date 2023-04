Reprodução/Globo - 17.03.2023 Manoel Soares foi defendido por famosos e internautas após ser interrompido por Patrícia Poeta

O nome do apresentador Manoel Soares está envolvido em mais uma polêmica. Após sua colega de "Encontro" (TV Globo), Patrícia Poeta, ter sido clicada abatida em uma praia do Rio de Janeiro , supostamente devido as críticas por interromper Manoel sucessivas vezes no programa matinal da TV Globo, o apresentador teve uma fala dada no podcast "Quem Pode, Pod" mal interpretada.

🚨VEJA: Vídeo de Patrícia Poeta desolada em praia na Zona Sul do Rio de Janeiro. (agnews) pic.twitter.com/ZZtplJzy8o — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2023





No podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Manoel comentava sobre a disparidade entre o valor que recebe de cachês de publicidade comparado a outras pessoas, especialmente brancas.

“A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?”.

Contudo, a fala foi vinculada na internet e em alguns portais como se fosse o salário que o apresentador ganha no "Encontro" e que "aquela pessoa" seria Patrícia Poeta.

Na sua conta no Instagram, Manoel desmentiu a fake news. “Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Se fosse, eu diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”.









