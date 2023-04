Reprodução/Instagram Túlio Gadêlha foi ao aeroporto encontrar a amada, Fátima Bernardes

O advogado e deputado federal, Túlio Gadêlha (Rede – PE) não perdeu tempo para matar a saudade da amada, Fátima Bernardes, e foi buscá-la no aeroporto, neste sábado (8). O casal ficou separado por 27 dias, depois que ele viajou a trabalho para o Japão e ela foi visitar os filhos, Vinicius e Laura, que vivem na França.

Túlio compartilhou uma selfie, na qual aparece usando óculos escuros e uma camiseta preta com referência ao personagem Pac-Man, enquanto esperava a apresentadora e explicou:

“Enquanto ela estava aqui, eu estava em missão, no Japão. Quando cheguei no Brasil, ela estava na França, com os filhotes. Hoje vamos nos encontrar, depois de 27 dias distantes”, escreveu.

“Relacionamento a distância não é fácil, mas tem seus momentos”, completou ele.

